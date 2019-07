publié le 14/07/2019 à 10:52

Le champion du monde de jet-ski français Franky Zapata a offert un époustouflant spectacle futuriste ce dimanche au traditionnel défilé du 14 juillet à Paris en volant debout, fusil en main, à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol sur son "Flyboard", un engin de son invention, au-dessus des Champs-Élysées.

Cette plateforme volante propulsée par cinq réacteurs à jet d'air, "va permettre de tester différentes utilisations, par exemple une plateforme logistique volante ou bien une plateforme d'assaut" pour les militaires, avait commenté plus tôt la ministre des Armées Florence Parly.

Champion d'Europe et du monde de jet-ski, ce Marseillais de 40 ans a d'abord volé sur l'eau. L'engin, véritable machine volante autonome alimentée en kérosène, est doté de cinq mini turboréacteurs qui lui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h, avec une autonomie d'une dizaine de minutes. Franky Zapata veut maintenant aller plus loin. Le 25 juillet, il compte réécrire l'exploit de Louis Blériot, 110 ans plus tard jour pour jour, en traversant à son tour la Manche. Pour cette tentative il lui faudra, pour la première fois, être ravitaillé en carburant en plein vol.

Quelques instants plus tôt, Emmanuel Macron a ouvert ce dimanche les festivités du 14 juillet en descendant les Champs-Élysées à bord d'un "command car" avant le début du traditionnel défilé militaire, placé cette année sous le signe de la coopération militaire européenne. Des sifflets ont été entendus sur le passage du chef de l'État, dont c'est le troisième défilé depuis son élection en mai 2017.