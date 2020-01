L'Assemblée nationale prend l'eau et sera fermée tout l'été pour travaux

publié le 02/01/2020 à 20:33

L'année 2020 s'annonce raccourcie pour les députés. Pour cause, l'Assemblée nationale prend l'eau. La pluie menace la verrière du palais Bourbon. D'après une note des services de l'Assemblée, l'eau de pluie oxyde les métaux, altère les maçonneries et détériore le plafond de l'hémicycle, peint entre 1834 et 1848.

Trois millions d'euros sont nécessaires pour les travaux qui conduiront à la fermeture du palais pendant trois mois entre juillet et septembre. Cela signifie qu'aucune session extraordinaire ne pourra se tenir cet été.

Des solutions de repli ont été envisagées avant d'être abandonnées. Le congrès de Versailles ? Trop cher et pas assez adapté. Le Conseil économique et social ? Trop petit... Les textes législatifs devront donc être votés avant le 30 juin, ou à la rentrée.

Pendant ce temps, tout ne s'arrête pas, les sessions publiques et les questions au gouvernement sont annulées. Mais le travail en commission continue, c'est là où l'essentiel du travail législatif est produit. D'autant que les vacances parlementaires sont toutes réduites d'une semaine. Les députés rattrapent donc trois semaines de travail en 2020.

Enfin, en cas de circonstance exceptionnelle, comme une déclaration de guerre, ils pourront siéger et suspendre les travaux. Quant aux textes en attente, ils devraient tous être votés début octobre, avant l'ouverture des débats sur le budget.