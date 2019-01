et Léa Stassinet

Gilles Le Gendre est formel : "Il n'y aura pas de saison 2, saison 3, saison 4 de l'affaire Benalla". Interrogé sur RTL ce mardi 1er janvier concernant les derniers rebondissements dans ce dossier, le patron du groupe La République en Marche à l'Assemblée a estimé que les agissements de l'ex-collaborateur de l'Élysée "ne regardent plus le pouvoir depuis juillet dernier".



Pour le député REM, "l'affaire Benalla s'est arrêtée en juillet 2018 lors de son licenciement", alors que le principal protagoniste affirmait lundi 31 décembre échanger encore régulièrement avec Emmanuel Macron depuis son éviction. "Il n'intéresse pas grand monde et certainement pas les Français", a-t-il ajouté. Gilles Le Gendre a par ailleurs relevé un contraste "entre les vœux d'Emmanuel Macron entièrement tournés vers l'action et les petites spéculations sur un homme qui ne mérite pas autant d'intérêt".

Le député de Paris est donc revenu sur les vœux présidentiels. Il dit avoir trouvé "un président de la République authentique qui aime profondément son pays et ses concitoyens, et qui est mobilisé pour les aider à retrouver leur fierté et confiance en l'avenir".