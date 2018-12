Benalla assure échanger régulièrement avec Macron depuis son limogeage

publié le 31/12/2018 à 03:33

Ce sont des révélations qui pourraient bien mettre l'Élysée dans l'embarras. Alexandre Benalla affirme ce lundi 31 décembre au site Mediapart qu'il continue à entretenir des échanges réguliers avec le chef de l'État depuis son limogeage de l'Élysée fin juillet. "Ça, ils ne pourront jamais le nier. Ça va être très dur de le démentir parce que tous ces échanges sont sur mon téléphone portable", indique-t-il à Mediapart, précisant que ces messages ont été envoyés via l'application Telegram.



Alexandre Benalla détaille ensuite la teneur des échanges qu'il entretient avec Emmanuel Macron et l'on découvre que son avis importe toujours aux yeux du chef de l'État. "Nous échangeons sur des thématiques diverses. C'est souvent sur le mode 'comment tu vois les choses ?'. Cela peut aussi bien concerner les 'gilets jaunes', des considérations sur untel ou sur untel ou sur des questions de sécurité. C'est, en gros : 'Comment tu sens le truc ?'"

L'ancien chargé de mission n'hésite pas à fermement critiquer l'équipe qui entoure le chef de l'État : des "technocrates", qui "appartiennent à une famille pire que la mafia" et responsables à ses yeux des difficultés rencontrées par Emmanuel Macron. "Quand vous êtes entourés de gens qui vous intoxiquent en permanence, ça finit par faire faire des bêtises", lance-t-il

Des passeports au cœur de la polémique

Alexandre Benalla ajoute échanger aussi de manière régulière avec d'autres membres de la présidence, comme il l'avait déjà affirmé ces derniers jours dans un courrier adressé à l'Élysée. Ces échanges ont eu lieu jusqu'aux récentes révélations sur son utilisation d'un passeport diplomatique pour des voyages d'affaires en Afrique. "Là, le lien est coupé ", selon lui. Après ces révélations, le ministère des Affaires étrangères a saisi le procureur de la République qui a ouvert une enquête pour "usage sans droit" de passeports diplomatiques.



Alexandre Benalla, qui a récemment effectué plusieurs voyages en Afrique et rencontré des dirigeants, affirme aussi avoir toujours rendu compte au président ou à son entourage de ses faits et gestes. "J'explique que j'ai vu telle personne, je détaille les propos qui m'ont été rapportés et de quelle nature ils sont. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Y compris le président de la République, qui est informé en direct", explique-t-il.