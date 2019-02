publié le 13/02/2019 à 20:11

La nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel est une surprise, ce n'est en revanche en rien une incongruité et c'est même une bonne idée. C'est une surprise parce que le secret a été bien gardé et qu'on s'attendait à ce que Richard Ferrand nomme plutôt quelqu'un avec un profil technique et que c'est finalement un politique qui est nommé.



Ce n'est pas une incongruité parce que le Conseil constitutionnel est présidé par une personnalité politique : Laurent Fabius. Les politiques y sont donc relativement nombreux. On sait que Alain Juppé va remplacer Lionel Jospin qui a un profil assez comparable au sien.

Et puis, il a surtout les qualités personnelles qui lui permettent d'apprendre vite à devenir un spécialiste du droit constitutionnel. Il a des qualités intellectuelles connues, il est cultivé, il est extrêmement travailleur. Et de même que tout le monde reconnait que Lionel Jospin a très bien rempli son rôle de conseiller constitutionnel, a priori ça sera la même chose pour Alain Juppé.

Alain Juppé qui entre au Conseil constitutionnel, cela signifie également l'arrêt net de sa carrière politique et donc son départ prochain de la mairie de Bordeaux qu'il dirigeait depuis plus de 12 ans.