À l'occasion de la 11e journée de mobilisation, les manifestations des "gilets jaunes" sont attendues dans toute la France mais aussi en région, et notamment à Bordeaux, l'un des fiefs de la contestation, où de nombreuses dégradations sont constatées chaque semaine. Certains commerçants, excédés, menacent de se faire justice eux-mêmes. Ils ont d'ailleurs témoigné leur mécontentement au maire de la ville, Alain Juppé.



"Les commerçants, on va essayer de les aider parce que les grandes enseignes souffrent mais ce sont surtout les petits commerçants qui souffrent", déclare l'élu. J'en ai rencontré beaucoup qui me disent 'on va mettre la clé sous la porte', 'faire du chômage technique' ou tout simplement 'déposer le bilan'".



Alain Juppé est alors monté au créneau pour défendre les professionnels et éviter de nouveaux drames. "On a déjà chiffré à plus d'un million d'euros les dégâts qui ont été causés. Il faut absolument qu'on sorte de cette situation de crise. Ces manifestations sont acceptables lorsqu'elles sont pacifiques, lorsqu'elles sont le fait de personnes qui ont des revendications légitimes. (...) Mais ce n'est pas cassant des vitrines que l'on trouvera des solutions. Ça, il faut arrêter."

Le maire fait appel au "bon sens" des citoyens : "Manifester, c'est un droit ; revendiquer, c'est un droit ; mais casser, ce n'est pas un droit. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas la violence qui apportera des solutions", a-t-il ajouté.

