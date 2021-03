publié le 17/03/2021 à 09:01

Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France et maire Agir de Fontainebleau, souhaite mettre en place une journée d'hommage pour les soignants, "ceux qui depuis un an sont en première ligne et ceux qui, finalement, sont le bouclier sanitaire des Français", a-t-il déclaré sur RTL ce mercredi 17 mars.

"La proposition que l'on fait, c'est de faire de cette journée du 17 mars, qui est le premier jour du premier confinement dans notre pays, une date d'hommage aux soignants, à ceux qui ont pris soin des Français et qui continuent à le faire", a poursuivi Frédéric Valletoux, qui assure que le président est "très intéressé.



"Je crois qu'il va retenir la proposition, parce que comme nous, il trouve que pouvoir incarner cet attachement et ce lien des Français avec les soignants, ce lien des Français avec l'hôpital, c'est deux mesures positives", ajoute-t-il. "D'avoir tous les 17 mars un marqueur pour pouvoir nous rappeler collectivement (...) de voir où on en est de notre système de santé, de la manière dont nous on en prend soin", conclut Frédéric Valletoux.