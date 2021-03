publié le 17/03/2021 à 05:51

Il y a un an jour pour jour la France se confinait pour la première fois. Ce mercredi matin, c'est comme un air de "déjà vu" car un confinement en Ile-de-France semble à nouveau en vue. Les services de réanimation ont atteint les 100% d'occupation.

Mardi 16 mars au soir à la télévision, le Premier ministre Jean Castex a une nouvelle fois préparé les esprits en déclarant "on est dans une situation préoccupante, critique et très clairement des mesures du type de celles auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont très clairement sur la table ce soir".

Jean Castex a ajouté que le gouvernement "allait voir quel périmètre géographique" serait retenu pour un nouveau confinement avant d'ajouter "on va voir les mesures qu'il y a lieu de prendre". Selon le Premier ministre "le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne. Un Conseil de défense est prévu ce mercredi.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus : La Haute autorité de santé a donné son feu vert à l'utilisation des autotests en France.

Vaccination : Plusieurs pays réussissent leur campagne de vaccination comme l'Israël et le Royaume-Uni. Au Maroc, déjà 11% de la population est vaccinée.

Epidémie : Le protocole des réouvertures des restaurants est bouclé. Le gouvernement propose à la profession trois étapes de chacune quatre semaines.