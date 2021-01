publié le 20/01/2021 à 08:28

Trois jours après le début de la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans en ville, la France est sous la menace du variant britannique du coronavirus, plus contagieux. Après avoir eu le coronavirus, Brigitte Macron a expliqué, sur RTL, "attendre trois mois pour faire une prise de sang et se faire vacciner".

"Je n'ai pas envie de l'avoir" une nouvelle fois, a-t-elle ajouté dans la foulée. "Il y a un moment où on respire moins bien. On n'est pas tranquille", a-t-elle raconté. Brigitte Macron a aussi expliqué ne pas avoir eu la même forme de coronavirus qu'Emmanuel Macron. Le seul point commun, "c'était ni goût, ni odorat", précise-t-elle. "D'après ce que je lis, les variants sont beaucoup plus contagieux. Mais pour l'instant, ils ne sont pas plus dangereux", a poursuivi Brigitte Macron.

Après avoir accéléré le lancement de la campagne vaccinale, Jean Castex a confirmé l'objectif de vacciner "plus d'un million" de Français "à la fin du mois de janvier. Face à une nouvelle polémique sur la gestion des stocks de doses de vaccin, Emmanuel Macron a demandé à Olivier Véran de "publier en toute transparence" la répartition des doses de vaccins dans le pays. "Il n'y a pas de stocks cachés", a indiqué le ministre de la Santé.