Jeune tué à Nanterre : l'intervention policière "manifestement pas conforme aux règles", dit Borne

Après le président de la République Emmanuel Macron ou encore le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est à la cheffe du gouvernement français d'évoquer la mort de Nahel, 17 ans, tué après un contrôle de police à Nanterre.

"Les images choquantes" diffusées sur les réseaux sociaux d'un policier tirant à bout portant sur un adolescent, qui a succombé à ses blessures, "montrent une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre", a estimé mercredi 28 juin 2023 Elisabeth Borne.



"Les images donnent à penser que le cadre d'intervention légal n'a pas été respecté", a insisté la Première ministre lors des questions au gouvernement au Sénat. Dans la matinée, Emmanuel Macron avait évoqué un acte "inexplicable" et "inexcusable".

Les autorités ont appelé au calme ce même jour après une nuit de violences urbaines en région parisienne, notamment à Nanterre, où Nahel, 17 ans, a été tué par la police après un refus d'obtempérer, un drame qui suscite une forte émotion à travers le pays, du chef de l'État jusqu'à la star du foot Kylian Mbappé.

Dans une vidéo postée sur TikTok, la mère de l'adolescent a appelé à une marche blanche jeudi à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine, tout près des lieux du tir mortel, en exprimant sa "révolte pour (son) fils". "Rien, rien ne justifie la mort d'un jeune", a affirmé Emmanuel Macron au troisième jour de sa visite à Marseille, évoquant "l'émotion de la Nation toute entière", quand le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a lancé un "appel au calme".



À écouter Jeune tué à Nanterre : Emmanuel Macron parle d'un acte "inexplicable et inexcusable" 00:00:43

La Première ministre Elisabeth Borne a estimé dans un tweet qu'il y avait une "exigence absolue de vérité" dans ce drame. Gérald Darmanin a appelé "au calme et à la vérité de l'enquête judiciaire". Le ministre de l'Intérieur a annoncé une réunion de sécurité à Beauvau en début d'après-midi, où doit être validée la mobilisation de 2.000 policiers et gendarmes à Paris et dans sa petite couronne. La nuit dernière, 1.200 policiers et gendarmes ont été mobilisés.