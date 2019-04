publié le 07/04/2019 à 20:06

À quoi ça sert un porte-parole du gouvernement ? Quelles qualités faut-il avoir ? Sibeth Ndiaye a succédé à Benjamin Griveaux. Avant elle, de nombreuses personnalités ont occupé ce poste. Confidences d'anciens porte-parole, de droite comme de gauche,

De l'art de savoir mentir... ou ne pas tout dire...

Chaque mot du porte-parole engage la position officielle de la France. C'est lui qui la révèle chaque mercredi, après le Conseil des ministres. Seul, face aux questions en rafale des journalistes, Stéphane Le Foll doit s'en souvenir à propos de la déchéance de nationalité, le 3 février 2016



Être porte-parole, c'est allé au combat, en première ligne et défendre le gouvernement quand certains ministres se défilent. Jean-François Copé en a fait l'expérience, lui qui détient le record de longévité, sous Jacques Chirac.

Prendre les coups

"Bien souvent, on est quand même très seul dans l'arène. On avait fait la réforme des retraites. On avait 3 millions de personnes dans la rue et bien souvent j'étais envoyé au feu, parce que les ministres en charge n'avaient pas du tout envie de s'exposer et de prendre des coups. Donc le porte-parole y allait à leur place. Jean-Pierre Raffarin qui était premier ministre m'avait dit : 'Tu sais les bonnes nouvelles, c'est pour moi. Les mauvaises, c'est pour toi'", explique-t-il au micro de RTL.

Le porte-parole doit avoir réponse à tout, aux questions techniques, aux pépites du Canard Enchaîné, aux bourdes d'un ministre... Quitte à trouver des pirouettes. François Baroin lui a connu deux présidents, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Il faut occuper l'espace, le silence n'est pas possible François Baroin Partager la citation





"Bien sûr que c'est un poste de langue de bois. C'est très difficile de ne pas en faire, soit quand on ne sait pas, soit quand le sujet est vraiment compliqué, soit quand on ne peut pas tout dire au moment où on nous pose la question. Il faut occuper l'espace, le silence n'est pas possible. On peut choisir de faire des phrases plus longues, avec des mots plus compliqués et gagner du temps", détaille-t-il.

Le sacrifice et la solidarité

Souvent c'est un très proche du président de la République. Il parle pour lui et tant pis s'il doit oublier, parfois, ses propres convictions. "Le porte-parole n'est pas kamikaze. Il est sacrificiel, donc il doit accepter par solidarité de se sacrifier pour protéger un collègue en difficulté. Donc, il ne peut pas toujours dire ce qu'il pense. Et s'il le fait, il ne peut pas rester longtemps porte-parole", ajoute François Baroin.



Difficile pour un porte-parole d'exister quand on doit dire les mots des autres. Jack Lang, l'était sous Mitterrand. "Si les ministres sont très actifs, très présents, la fonction du porte-parole se réduit. C'est préférable que chaque ministre puisse l'avocat de son action", indique-t-il au micro de RTL.



Une fonction très politique à laquelle on nomme souvent des jeunes loups, un poste tremplin qui forme à l'exercice du pouvoir, apprendre à parler avant de décider.