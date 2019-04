et Léa Stassinet

publié le 02/04/2019

La nomination de Sibeth Ndiaye au poste de porte-parole du gouvernement en a surpris plus d'un. Et les critiques n'ont pas tardé à fuser, notamment du côté de l'opposition. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes n'a pas hésité à affirmer sur Twitter : "Les donneurs de leçons macroniens, autoproclamés pourfendeurs de fake news, viennent donc de nommer comme porte-parole du gouvernement une menteuse professionnelle".



Interrogé à ce sujet sur RTL ce mardi 2 avril, le conseiller régional d'Ile-de-France persiste et signe. "Elle l'assume", dit-il, faisant référence à une déclaration parue dans L'Express où celle qui était alors conseillère presse de l'Élysée affirmait : "J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président". Une phrase tronquée, sortie de son contexte pour la principale intéressée.

Jordan Bardella a également rappelé la phrase attribuée à Sibeth Ndiaye : "Yes la meuf est dead", qu'elle aurait prononcée pour confirmer la mort de Simone Veil. Des propos qu'elle a toujours contestés.

"Mais le fond de l'affaire c'est qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est seul et isolé", conclut Jordan Bardella. "Quand on en vient à nommer des membres de son cabinet en tant que ministre ou porte-parole du gouvernement, c'est bien qu'on est seul".