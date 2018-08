publié le 03/08/2018 à 06:54

Emmanuel Macron réunit le gouvernement pour un dernier conseil des ministres ce vendredi 3 août, avant que tout le monde ne parte en vacances pour deux semaines. Mais les ministres ne partiront pas très loin, et devront rester mobilisables à tout moment.



La destination favorite du gouvernement est donc la France. Fin juin, le premier ministre Édouard Philippe a envoyé une circulaire avec une consigne claire : chacun doit être raisonnable, disponible à tout moment par téléphone et surtout pouvoir rentrer rapidement à Paris en cas de besoin.

La règle n'est plus aussi stricte que sous François Fillon qui imposait à ses ministres de rester à moins de trois heures de Paris, mais le gouvernement joue le jeu. La ministre des Armées Florence Parly partira dans les Alpes, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dans le Pays basque, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa à Marseille et en Corse...

Mais ces vacances ne seront pas de tout repos pour tous les ministres. Certains comme Agnès Buzyn, ministre de la Santé, vont devoir travailler, pour gérer l'épisode de canicule. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian aussi aura des dossiers à suivre quotidiennement. "Ça fait partie du job", relativise un proche d'Édouard Philippe.

Piscine et rencontre diplomatique pour Macron

Emmanuel Macron se rendra pour sa part au fort de Brégançon, où il souhaite se "reposer", selon son entourage. La piscine qu'il a fait installer dans la résidence présidentielle devrait y contribuer, même si le chef de l'État veut continuer de travailler. Il recevra la première ministre britannique Theresa May pour s'entretenir sur le Brexit dans ce qu'il veut transformer en une sorte de palais de l'Élysée bis.



Depuis un an, 150.000 euros ont été investis en plus des 100.000 euros d'entretien annuel pour refaire la peinture, l'électricité, la cuisine... Le fort est également bien équipé en termes de sécurité et de liaisons informatiques, confie un conseiller du Président. François Hollande avait ouvert Brégançon au public, Emmanuel Macron lui veut redonner au site sa part de mystère.