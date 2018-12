et AFP

publié le 08/12/2018 à 11:03

"La prochaine fois tu la prends entre les deux yeux". Ce mot glaçant était accompagné d'une balle. Il a été envoyé au député La République En Marche du Pas-de-Calais, Benoît Potterie.



L'élu a reçu, vendredi 7 décembre, une balle par courrier à sa permanence. Le député a indiqué avoir déposé plainte. "Je suis surpris car j'ai toujours été dans le dialogue et l'apaisement, et suis allé à plusieurs reprises à la rencontre des 'gilets jaunes'", a-t-il souligné.

"C'est un acte isolé mais ça en dit long sur le climat actuel, la volonté de certains de mettre nos institutions par terre", selon cet opticien de profession, qui s'est engagé justement pour "reconstruire une relation proche entre les citoyens et l'exécutif".

Le député a indiqué dans un communiqué qu'il "continuerai(t) le travail de représentant de la Nation qui (lui) a été confié avec la même motivation, l'intérêt général, et la même méthode, l'échange et le dialogue".



Nombre de députés de la majorité ont fait l'objet de menaces, notamment sur les réseaux sociaux, depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Quelques uns ont reçu des menaces de mort et plusieurs permanences ont été dégradées, selon le groupe La République En Marche.