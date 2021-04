Jean-Michel Blanquer est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 23/04/2021 à 12:46

Le confinement touche bientôt à sa fin. L'école reprend pour la maternelle et le primaire dès ce lundi 26 avril, après deux semaines de vacances et une semaine d'école à la maison. Les collégiens et lycéens devront continuer les cours à distance pendant encore une semaine, jusqu'au 3 mai. Ensuite, les lycéens reprendront en demi-classe, tout comme les collégiens de 4ème et 3ème dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie. Pour les autres, ce sera en classe entière.

Le protocole sera cependant "très strict". "Nous fermerons la classe dès qu'il y a un cas de contamination", a précisé jeudi 22 avril le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Quelque 400.000 tests salivaires contre la Covid-19 seront également déployés dans les écoles élémentaires, avec un objectif de 600.000 par semaine d'ici la mi-mai.

Les enseignants réclament également d'être prioritaires pour la vaccination. Pour l'heure, les enseignants de plus de 55 ans ont des "créneaux dédiés" dans les centres de vaccination. Mais "seulement 16% des enseignants et des accompagnants d'enfants en situation de handicap ont plus de 55 ans", dénonce le Syndicat national des lycées et collèges (Snalc)



>> Jean-Michel Blanquer est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 25 avril. Posez vos questions au ministre de l'Éducation dans les commentaires de cet article, elles lui seront posées en direct pendant l'émission.