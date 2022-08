Jean-Marie Le Pen juge les députés Rassemblement national "trop silencieux"

Cette nouvelle législature à l'Assemblée nationale a été marquée par l'élection de 89 députés du Rassemblement national. Dans les colonnes du Journal du Dimanche le 27 août, le cofondateur du Front national livre son analyse de la situation.

"Il y a une certaine absence médiatique du RN. Est-elle volontaire ? Ce n'est pas sûr", a déclaré Jean-Marie Le Pen, âgé de 94 ans. L'ancien président du FN dénonce le fait que "lorsqu'on fait référence à la droite, on entend parler en permanence des Républicains, mais jamais du RN". "En politique, il ne suffit pas d'exister, il faut le faire savoir (...) Je les trouve silencieux. Ils doivent réagir", a-t-il expliqué.

Jean-Marie Le Pen conseille et invite fortement les élus RN à être "agressif à l'égard du pouvoir". Une façon de remettre en cause la ligne dictée par Marine Le Pen de ne pas être dans l'opposition systématique.

Selon lui, Emmanuel Macron "va devoir faire face à une série de difficultés importantes au cours du second (quinquennat). Et c'est là qu'une formation d'opposition comme le RN peut apparaître comme une alternative". Et d'ajouter : "Les cadres qui ont émergé à l'occasion de ces législatives doivent s'y préparer. 89 députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas encore le pouvoir, mais presque", a-t-il souligné.

