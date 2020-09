Jean-Marie Bigard est-il devenu la nouvelle figure des "gilets jaunes" ?

publié le 11/09/2020 à 14:08

Samedi 12 septembre, Jean-Marie Bigard manifestera aux côtés des "gilets jaunes" à Paris. Le mouvement fait son retour dans les rues pour une série d'actions et de manifestations à Paris et dans plusieurs autres villes, après une pause pendant l'été. À cette occasion, Jean-Marie Bigard souhaite rencontrer des manifestants et faire un pas de plus vers la présidentielle, avant de se rendre à son spectacle à Guivapas.

Dans un premier temps Jean-Marie Bigard avait annoncé qu'il n'irait pas manifester à Paris aux côtés de Jérôme Rodrigues, qui a assimilé les policiers à une "bande de nazis". Mais l'humoriste a finalement changé d'avis. Dans une vidéo partagée sur son compte Twitter vendredi 11 septembre, il écrit : "Mes amis. Après discussion avec les représentants gilets jaunes, nous avons trouvé un accord pour la manif de demain. Ok c’est bon je défilerai à Paris, mais à la tête d’un autre cortège"

Mes amis

Après discussion avec les représentants gilets jaunes, nous avons trouvé un accord pour le manif de demain.

Ok c’est bon je défilerai à Paris, mais à la tête d’un autre cortège. pic.twitter.com/7vPjJ9Rj3N — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) September 11, 2020

Des ambitions présidentielles persistantes

Concernant ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2022, Jean-Marie Bigard a confirmé qu'il était candidat tout en reconnaissant que l'échéance était encore lointaine. "Je vais le redire samedi, je suis candidat depuis un moment, je suis avec le peuple mécontent", indique-t-il.

"Nous sommes dirigés par des gens complètement incompétents qui nous ont fait mensonge sur mensonge lors de cette crise sanitaire et qui devraient tous être virés", a-t-il ajouté. Aux "gilets jaunes", il expliquera "qu'il ne faut pas lâcher le morceau" et qu'il faut "continuer le combat, pacifiquement et puissamment pour pouvoir bouffer, manger à sa faim".

Concernant ses motivations en tant que candidat, Jean-Marie Bigard explique qu'il veut défendre "tous les gens qui en chient". "Il y a 9 millions de personnes en France qui claquent du bec et peinent à joindre les deux bouts dès le 2 du mois dans le 7e pays le plus riche du monde". "Je m'attends au pire, je n'ai que des coups à prendre. Je suis dans le don de ma personne. Les autres se gavent avec l'argent du peuple", a-t-il ajouté.

Ses convictions font de Jean-Marie Bigard une figure appréciée des "gilets jaunes". Contrairement à Jérôme Rodrigues, à qui certains ont tourné le dos depuis ses propos récents, les manifestants restent fidèles à l'humoriste et lui montrent tout leur soutien sur les réseaux sociaux.

Il a aujourd'hui le pouvoir d'unir le mouvement mais surtout la nécessité, s'il veut avoir un espoir de s'en sortir pour l'élection présidentielle en 2022.