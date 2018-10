Jean-Luc Mélenchon "mérite un prix spécial du jury à Cannes", dit Alain Duhamel

publié le 17/10/2018 à 20:21

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "menaces" et "violences" ce mercredi 17 octobre après les accrochages opposant les Insoumis aux magistrats et policiers lors des perquisitions menées au domicile de Jean-Luc Mélenchon et au siège de son parti.



À mes yeux, c'est justifié. Et pourtant, je vais peut-être vous étonner mais quand j'ai appris hier matin (mardi 16 octobre) que la police débarquait chez Jean-Luc Mélenchon, j'ai plutôt eu un sentiment d'injustice. Et lorsque j'ai su que simultanément il y avait eu, dans plusieurs endroits, d'autres perquisitions je me suis dit que les magistrats n'avaient pas choisi leur journée.

Mais quand j'ai vu les images de violence de ces perquisitions, les images outrancières, hyperjouées là je me suis dit que franchement, il exagérait et qu'il sortait des limites et que j'espérais bien que plainte serait portée contre lui.

L'idée selon laquelle il y aurait un acharnement contre lui et qu'il aurait un traitement différent des autres, ça c'est de la blague. Il n'y a pas un parti politique qui a un moment où à un autre n'ai fait l'objet de poursuites, de vérifications, voire de mises en cause judiciaires (...) Quand j'ai vu les images de Jean-Luc Mélenchon qui filmait sa perquisition, je me suis dit qu'il méritait un prix spécial du jury à Cannes.