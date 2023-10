Jean-Luc Mélenchon : l'université de Bordeaux annule sa venue pour "risques de troubles à l'ordre public"

L'université de Bordeaux a annoncé mercredi 11 octobre l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon, en raison de "risques de troubles à l'ordre public". Le leader de la France insoumise venait y présenter son dernier livre, Faites mieux ! Vers la révolution citoyenne, une "analyse critique du monde et du capitalisme".

"Devant les risques avérés de troubles à l'ordre public, d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et l'ampleur des moyens de sécurité requis, l'université de Bordeaux a pris la décision vendredi 6 octobre dernier d'annuler la tenue de cet évènement dans ses locaux" prévu ce mercredi soir, précise dans un communiqué la faculté sans préciser la nature de ces risques. Cette annulation a été décidée avant la polémique sur les réactions de la France Insoumise face à l'attaque du Hamas contre Israël.

Dans une newsletter, LFI explique que l'université aurait pris cette décision "à cause des menaces de l'extrême droite" et "malgré les 900 personnes inscrites". En décembre dernier, une conférence des députés Louis Boyard et Carlos Martens Bilongo avait été interrompue par l'irruption d'individus cagoulés et armés de barres de fer, sur un autre campus de la ville. La police est intervenue, et l'événement avait pu se poursuivre. Les deux députés avaient porté plainte.

La conférence de Jean-Luc Mélenchon a été reprogrammée mercredi soir dans un autre lieu de la ville, à la capacité d'accueil moindre. Le compte Twitter de la Cocarde Bordeaux, un syndicat étudiant d'extrême-droite, a publié hier une photographie d'un amphithéâtre de l'université, avec en légende : "La Cocarde partout, Mélenchon nulle part".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info