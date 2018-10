publié le 17/10/2018 à 08:08

Une perquisition filmée en direct. Ces images ont été tournées par Jean-Luc Mélenchon lui-même, mardi 16 octobre. Des perquisitions ont ainsi été menées au siège de la France insoumise et au domicile du leader de la France insoumise, dans le cadre d'enquêtes sur des emplois présumés fictifs de parlementaires européens et sur les comptes de campagne de l'ex-candidat.





Au micro de RTL, Benjamin Griveaux dénonce le comportement du député. "Il en a fait un coup. Jean-Luc Mélenchon est républicain quand ça l’arrange. Il est sous le coup de deux enquêtes préliminaires qui portent sur des détournements de fonds publics et le financement illicite d'un parti politique".

Le porte-parole du gouvernement ajoute : "Il a tourné en ridicule une procédure judiciaire et les magistrats. Quand on a aspiré à être président de la République, a occupé les plus grosses fonctions, a être le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, je trouve cela pour le moins étrange".

On n'est pas au Venezuela, même si je sais qu'il a une fascination pour ce pays Benjamin Griveaux Partager la citation





Face aux arguments avancés par Jean-Luc Mélenchon, qui dénonçait une "opération politique", Benjamin Griveaux juge qu'"il a les mêmes arguments que Marine Le Pen. Ça devrait commencer à l’interroger de reprendre, en permanence, les mêmes arguments que Marine Le Pen. Il est inadmissible en France de mettre en cause l'indépendance de la Justice. On n'est pas à Caracas, on n'est pas au Venezuela, même si je sais qu'il a une fascination pour ce pays et la manière dont l'état de droits est réglé dans ce cas-là. Ici, on est en France, l’indépendance de la justice, elle est totale".