publié le 22/05/2021 à 12:38

À bord du train Paris-Nice, le premier trajet nocturne entre la capitale et la Côte d'Azur depuis trois ans, Jean Castex a souhaité jeudi 20 mai un bon voyage aux passagers, endossant le rôle de chef de bord. Pas une opération de communication, a assuré le Premier ministre, mais un voyage "symbolique" pour fêter le retour en grâce des trains de nuit. Le tout dans le but de favoriser les déplacements peu gourmands en carbone et notamment réduire le poids de l'avion.

Mais voilà : Jean Castex a effectué le voyage retour à bord d'un avion privé, comme l'a repéré le compte Twitter spécialisé dans les trajets aériens @CotamFleet. De quoi écorner son image alors que la loi Climat est en examen au Parlement, selon le député ex-LaREM Matthieu Orphelin. "Retour en Falcon après l'aller en train de nuit ? C'est magique ! Dites nous que c'est un fake !" s'est-il écrié sur Twitter.

Matignon a confirmé à Libération que le chef du gouvernement avait bien voyagé en Falcon, non pas directement de Nice à Paris mais d'abord de Nice à Aouste-sur-Sye (Drôme) où il a tenu une réunion pour évoquer la modernisation du réseau téléphonique, puis de la Drôme à Paris. "L’usage d’autres moyens de transport ne lui aurait tout simplement pas permis de tenir cette séquence en région, comme cela est régulièrement le cas lorsque le Premier ministre se déplace", s'est justifié le cabinet de Jean Castex pour balayer la polémique.