"J'ai repris mon souffle" : après plusieurs semaines de repos, Valérie Pécresse sort du silence

Plus d'un mois après sa cuisante défaite à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse revient sur le devant de la scène médiatique. Lors d'une séance de micros tendus, vendredi 13 mai, l'ex-candidate des Républicains s'est laissé interroger par des journalistes en marge de l'inauguration de la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles.

"J'ai repris mon souffle. Je suis partie marcher dans la nature, c'est ce qui ressource le mieux. En politique, soit on gagne, soit on apprend. On va dire que j'ai beaucoup appris", a-t-elle assuré vendredi. Pour rappel, Valérie Pécresse avait récolté seulement 4,78% des suffrages, le 10 avril dernier, lors du premier tour de l'élection présidentielle. Un (très) faible score qui empêche ainsi son parti de pouvoir décrocher un remboursement par l'État des frais engagés durant la campagne.

Ainsi, au lendemain du premier tour, elle avait lancé un appel aux dons afin de récolter la somme de 5 millions d'euros. La candidate expliquait s'être endettée à titre personnel. Ce "Pécressethon" devait s'achever le 16 mai prochain. Or, selon les derniers décomptes, il manquerait un million d'euros, les Républicains ont donc prolongé cet appel à donner jusqu'à la fin du mois de mai. Objectif : éviter la banqueroute.

Déjà, lors du second tour, Valérie Pécresse avait profité de ses félicitations républicaines lors de la réélection d'Emmanuel Macron pour renouveler son appel à donner au parti pour l'aider à "boucler le financement de sa campagne".

