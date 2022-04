VIDÉO - Présidentielle 2022 : Pécresse félicite Macron… et en profite pour relancer son appel aux dons

Après avoir "félicité" Emmanuel Macron pour sa victoire au second tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse a invité le président de la République "à ne pas se tromper sur son succès", qui "ne fut pas un vote d'adhésion mais un vote par défaut."

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la candidate LR est largement revenue sur la campagne de dons qu'elle a lancé après avoir obtenu seulement 4,68% de voix au premier tour, ce qui ne lui permettait pas d'être remboursée de ses frais de campagne par l'État.

Un premier appel, lancé au lendemain du second tour, "nous a permis de récolter deux millions d'euros", affirme Valérie Pécresse dans ce message, "mais nous sommes encore loin du compte. C'est pourquoi je relance mon appel aux dons", a-t-elle ajouté.

"C’est à titre personnel que je me suis endettée à hauteur de cinq millions d’euros", a-t-elle rappelé, avant de déclarer que : "la démocratie a un coût" mais "moins élevé que l'absence du pluralisme et de confrontation des idées." Et de conclure en remerciant "tous les Français, quelles que soient leurs opinions, qui ont répondu aux dons" et pour les messages de sympathie et d'affection qu'elle a reçus.