publié le 12/12/2018 à 08:56

Geoffroy Didier, député européen Les Républicains, était à Strasbourg à quelques mètres du lieu de la fusillade qui a fait trois morts et douze blessés, dont six en urgence absolue, dans la soirée de mardi 11 décembre. "Je venais de me promener pendant deux heures avec des amis qui étaient venus me voir depuis Paris", raconte le député au micro de RTL. C'est alors qu'il est dans sa chambre, "dans le centre ville, place Kléber", que le député entend "une rafale forte de coups de feu".



Geoffroy Didier s'avance alors vers la fenêtre de sa chambre. "J'ai vu des personnes courir pour échapper à ces coups de feu, partant toutes dans la même direction". Quelques secondes plus tard, il entend une autre rafale. "J'ai compris de quoi il s'agissait". Instinctivement, le député se protège en éteignant la lumière de sa chambre et en fermant les rideaux. "Je suis descendu à la réception pour ne pas être seul et tenter de comprendre ce qu'il se passait".

Là, les personnes affluent. Certaines disent avoir vu le tireur, des personnes à terre. "L'hôtel s’est alors confiné. Nous nous sommes barricadés". Le député est alors resté dans sa chambre dans le "silence" de l'hôtel et de la ville.



