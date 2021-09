C'est une affaire qui fait polémique en Chine. Plusieurs universités, une vingtaine environ, sont accusées de sanctionner sévèrement les étudiants en cas de relations sexuelles hors mariage. Un guide étudiant, sous forme de brochure, serait en effet distribué dans certains établissements aux nouveaux étudiants et les relations sexuelles en dehors du mariage y seraient pointées du doigt, comme ayant "une influence négative."

"Ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage pendant leurs études seront sanctionnés", peut-on lire sur une brochure de l'université de technologie de Dalian. Comme le révèle Fengmian Xinwen, et relayé par Cnews, celle-ci date de 2016, mais est toujours en circulation sur le campus.

Le média en ligne chinois a épluché plusieurs sites officiels de facultés et a pu tirer la conclusion que cette pratique était pour le moins répandue : l'université de Zhejiang ou encore celle de Huazong à Wuhan sont concernées. Au total, une vingtaine sont mises en cause. Certaines facultés prévoient même l'expulsion de l'étudiant en cas de manquement grave à ces règles.



L'article du Fengmian, qui a été lu plus de 380 millions de fois en quelques heures sur le réseau social Weibo, le 14 septembre dernier, a depuis été supprimé. Weibo, l'un des réseaux les plus populaires de Chine, accuse en effet Fengmian de désinformation. Pourtant, plus de 20.000 commentaires ont été enregistrés après cette publication et la colère monte de plus en plus à la vue des preuves apportées par le média en ligne.