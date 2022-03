Retraites : "On ne fait pas de promesses inatteignables", défend Elisabeth Borne sur RTL

La ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Elisabeth Borne, affirme, dans le Grand jury RTL-LCI-Le Figaro, que, dans la continuité du gouvernement en place, Emmanuel Macron fera en sorte d'améliorer le quotidien des retraités les moins aisés.

Comme le révélait RTL, Emmanuel Macron souhaite notamment établir un revenu minimum à 1.100 euros. Le chiffre peut paraître faible face à des charges de plus en plus coûteuses.

"Qu'il faille tout faire pour augmenter les pensions, qu'il faille permettre de simplifier le cumul emploi-retraite, c'est évident", affirme la ministre.

"On veut aussi financer la possibilité pour les personnes âgées de vieillir chez elles avec un bon accompagnement, poursuit Elisabeth Borne. C'est tout l'enjeu de la branche autonomie qui a été mise en place pendant ce quinquennat. Il faut aussi financer la santé des Français, donc on n'est pas en train de faire des promesses inatteignables, on veut avoir un programme qui est financé."