"On veut revaloriser les retraites pour tenir compte de l'inflation en juillet", a annoncé Élisabeth Borne ce lundi matin sur RTL. La ministre du Travail d'Emmanuel Macron, pressentie pour devenir Première ministre, s'est exprimée sur le projet de réforme des retraites porté par le Président réélu ce dimanche.

Alors que le projet initial prévoit un âge légal de départ à la retraite aux alentours de 65 ans - qui sera très contesté par les syndicats, dont la CFDT - Élisabeth Borne a indiqué qu'il y aura "une place importante pour de la concertation". "On a d'ores et déjà dit que ceux qui ont commencé à travailler plus tôt partiraient plus tôt", a-t-elle ajouté en précisant que les métiers jugés "pénibles" seraient aussi concernés.

Toutefois, la ministre n'a pas caché qu'il "faudra travailler un peu plus longtemps" si les pensions venaient à croître sans que les cotisations n'augmentent.



Quant à la mise en place de cette réforme, Élisabeth Borne n'a pas encore donné de date précise. "Emmanuel Macron ne s'enferme pas dans ces '100 premiers jours'", a-t-elle avoué.