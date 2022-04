INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Le Pen "ne va pas se retirer pour élever des chats", assure Chenu

Au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, l'heure est aux projections. Que va devenir Marine Le Pen, battue à nouveau ce dimanche 24 avril avec 42% des voix contre 58 pour Emmanuel Macron ? Invité ce lundi matin sur RTL, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, a affirmé que "ceux qui imaginent que Marine Le Pen va se retirer chez elle pour élever des chats, se trompent".

"Marine Le Pen a été enterrée des dizaines de fois, encore beaucoup pendant cette élection présidentielle et elle a démontré non seulement sa résilience mais aussi sa solidité, sa cohérence", poursuit le porte-parole du RN. "Elle est aujourd'hui la cheffe de l'opposition. Faites aussi bien que Marine Le Pen, deux fois au second tour, des millions de voix. Projetons-nous sur les prochaines législatives", dit-il.

Selon Sébastien Chenu, l'étiquette "Le Pen" n'est pas en cause. "Elle a démontré qu'elle dépassait largement ce nom, 13,5 millions de Français l'ont choisie. Tout ça est une histoire dépassée, Marine Le Pen a encore la capacité de rassembler encore plus largement. C'est le but qu'elle se fixe à l'avenir", dit-il.