Valérie Pécresse est femme politique très discrète sur sa vie privée. Peu de gens le savent, mais la candidate des Républicains à la présidentielle est aussi une mère de famille. Une famille qu'elle toujours pris le plus grand soin de protéger. Pourquoi ? "Parce que j'ai eu trois enfants, parce que quand on est une femme politique, on est très souvent accusée de ne pas bien s'occuper de sa famille. Et donc, je les ai protégés", explique-t-elle aujourd'hui.

Un choix qu'elle a pris très tôt dans sa carrière, dès son entrée à l'Assemblée nationale en 2002. "Dès que j'étais enceinte, j'ai compris", se souvient-elle. "J'étais jeune députée à l'époque et on me traitait quasiment comme si j'étais tombée malade (...) A l'époque, une femme enceinte, on considérait que c'était une petite chose un peu faible".

Une décision qu'elle maintient encore aujourd'hui. "Je me suis dit il va falloir que je protège tout ça. Et j'ai bien fait. Parce qu'à certains moments, dans certaines campagnes, ça a été très rude, y compris pour ma famille", assure Valérie Pécresse qui raconte un canular téléphonique dont elle avait victime chez elle, de la part d'adversaires politiques.

"Une fois dans une campagne en 2010, on a appelé chez moi, c'était encore à l'âge des téléphones fixes", dit-elle "Quelqu'un a appelé à la maison en pleine nuit, à 3 heures du matin, pour faire une scène en expliquant que c'était la maîtresse de mon mari et qu'elle téléphonait pour régler ses comptes avec lui. Et en fait, c'était des jeunes socialistes qui avaient récupéré mon numéro de téléphone qui avaient fait un canular".