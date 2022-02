Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron devrait se présenter autour du 3 mars, lors d'un déplacement

Emmanuel Macron devrait rapidement mettre fin au suspense. Selon nos informations, le chef de l'État devrait annoncer sa candidature la semaine prochaine autour du 3 mars, veille de la date limite, lors d'un déplacement en région.

Cela serait donc la fin d'un faux suspense instauré par l'exécutif depuis plusieurs semaines maintenant. Pendant longtemps, l'entourage du locataire de l'Élysée avait argué d'un calendrier trop chargé, notamment en début d'année avec la reprise épidémique causée par le variant Omicron, pour ne pas officialiser le lancement de la campagne présidentielle du fondateur de La République en Marche.

L'entourage du président de la République avait également expliqué que la priorité était d'apaiser les tensions entre Russie et Ukraine, et que le temps de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron viendrait après. Les déclarations de Vladimir Poutine, hier soir, ont cependant exacerbé les tensions entre la Russie et l'Occident, mais Emmanuel Macron semble avoir pris sa décision.