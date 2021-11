INVITÉE RTL - Coronavirus : "Le passe sanitaire est inutile", estime Marine Le Pen

En pleine 5e vague et campagne de rappel vaccinal, Marine Le Pen, invitée du Grand Jury sur LCI/RTL/Le Figaro ce dimanche, a commenté la stratégie gouvernementale en matière de gestion de la crise sanitaire. La candidate à l'élection présidentielle de 2022 a notamment critiqué les mesures mises en place par le gouvernement, alors qu'émerge un nouveau variant, Omicron.

"Le gouvernement maintient un passe sanitaire dont on sait aujourd'hui qu'il est inutile", a-t-elle affirmé. "Le passe sanitaire est inutile pour une raison très simple, c'est que le vaccin n'empêche pas la contamination, donc on ne voit pas l'intérêt qu'il y a à empêcher certaines personnes qui ne sont pas vaccinées d'accéder à certains endroits, puisque de toute façon, ceux qui sont vaccinés sont susceptibles de transmettre le virus", explique Marine Le Pen.

"Qui est le plus dangereux ? Celui qui n'a pas été vacciné mais qui a un test qui démontre qu'il n'a pas le Covid et qui va dans un restaurant, ou celui qui a le Covid et qui est double vacciné comme monsieur Castex et qui va dans le même restaurant ? La réponse est le premier. Le passe sanitaire n'apporte rien", insiste-t-elle.