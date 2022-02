INVITÉE RTL - "Je suis contre l'allongement du délai de l'IVG", indique Marine Le Pen

"C'est traumatisant pour les médecins et les femmes." Invitée du Petit-déjeuner présidentiel sur RTL, Marine Le Pen a indiqué ce mardi 22 février qu'elle s'opposait à l'allongement du délai de 12 à 14 semaines de l'Interruption volontaire de grossesse (IVG). Ce mercredi 23 février, les députés vont pourtant se prononcer en faveur de la proposition de loi "visant à renforcer le droit à l'avortement" et faire passer cette mesure.

"Je suis pour l'IVG mais contre l'allongement du délai de 12 à 14 semaines. J'y suis opposée comme y sont opposés un certain nombre de médecins", a-t-elle justifié auprès de Benoît, professeur dans le département du Nord et auditeur de RTL. Selon elle, entre 12 et 14 semaines, "l'embryon s'ossifie" et le geste des médecins "n'est pas le même".

Celle qui souhaitait en 2012 "revenir sur le remboursement intégral et illimité de l'avortement" a indiqué ce mardi qu'"on risquait de faire un cadeau empoisonné aux femmes car un certain nombre de médecins refuseraient de procéder à des interruptions de grossesse à 14 semaines".

Toutefois, la candidate du Rassemblement national a voulu clarifier sa position sur l'avortement en indiquant qu'elle avait "toujours été pour ne pas remettre en cause le droit à l'interruption de grossesse".