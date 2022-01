Le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe a été retiré

La polémique avait quelque peu animé le 1er janvier en France. La veille, afin de marquer la présidence française de l'UE, le drapeau européen a été déployé sous l'Arc de Triomphe, ce qui n'a pas manqué de provoquer une levée de boucliers de la part de l'opposition à droite et à l'extrême droite. Marine Le Pen avait même annoncé déposer un recours en annulation et un référé-suspension. Eric Zemmour avait parlé d'"outrage" et Valérie Pécresse avait évoqué "l'identité française" effacée.

Après 24 heures d'un ping-pong entre le gouvernement, qui insistait sur le caractère temporaire et exceptionnel du geste, et des opposants cinglants, l'étendard a été retiré du monument, où se trouve la tombe du soldat inconnu, comme le relève BFMTV ainsi que d'autres confrères.

Par ailleurs, le gouvernement a tenu à préciser que le drapeau de la France n'avait pas été remplacé par celui de l'Union européenne. En effet, il n'y a de drapeau déployé que durant les fêtes nationales comme le 14 juillet ou le 8 mai. Le reste de l'année, il n'y a pas de couleurs hissées sous l'Arc de Triomphe.