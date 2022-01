Vendredi soir, Emmanuel Macron a voulu prononcer des vœux "résolument optimistes", que ce soit sur l'économie ou le sanitaire. "La France, malgré les épreuves, est plus forte aujourd'hui, qu'il y a deux ans", a dit le président, qui estime que 2022 sera "peut-être" l'année de la sortie de l'épidémie.

Emmanuel Macron qui prend par ailleurs ce 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne. Pour cela, la façade de l'Élysée ou encore la Tour Eiffel ont été illuminées de bleu, couleur de l'Europe. Et le drapeau de l'Union a remplacé celui en bleu blanc rouge qui flotte habituellement sous l'Arc de Triomphe. Cette dernière initiative qui fait vivement réagir l'opposition.



Valérie Pécresse estime que cela revient à "effacer l'identité française". Marine Le Pen se dit "outrée" tandis qu'Éric Zemmour parle également d'outrage. "Polémique stérile", répond ce samedi le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes Clément Beaune. Qui précise que c'est une initiative symbolique et temporaire, pour quelques jours.



Une décision qui divise les Français. Delphine n'est pas convaincue pas la démarche : "On espère qu'il ne va pas rester trop longtemps, on préfère le drapeau français parce qu'on est en France". Au contraire pour Thomas, europhile convaincu, c'est une satisfaction. "Je suis de Strasbourg et on a des drapeaux européens partout, je suis content".

À écouter également dans ce journal

Féminicide - Une femme de 28 ans a été retrouvée poignardée à plusieurs reprises dans le Maine-et-Loire dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Son compagnon a été arrêté.

Coronavirus - Le masque devient obligatoire à partir de 6 ans dans plusieurs lieux publics dès lundi 3 janvier.

Strasbourg - Deux policiers ont été blessés suite à des incidents dans la métropole lors des célébrations de la Saint-Sylvestre. 12 personnes ont été interpellées.