INVITÉE RTL - Émeutes : "Il faut leur pourrir leurs vacances", les propositions choc de Valérie Pécresse contre les casseurs

Les émeutes nocturnes ont éclaté le 27 juin, quelques heures après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Heurts avec les forces de l'ordre, incendies de mairies, écoles, commissariats et pillages de magasins se sont multipliés à travers la France. Invitée de RTL ce mercredi 5 juillet, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, fortement touchée, a lancé un appel à la fermeté : "La République doit d'abord sanctionner. Il faut rétablir l'autorité dans notre pays. Les figures d'autorité, quand on s'attaque à elles, il faut désormais qu'on ait une peine d'au moins un an de prison ferme, obligatoire, minimale".



"Il faut leur pourrir leurs vacances. Tous ces casseurs, il faut qu'on les mette hors d'état de nuire. (...) Les sanctionner vite. J'ajoute qu'il faut baisser la majorité pénale à 16 ans. (...) Il faut responsabiliser les familles", poursuit Valérie Pécresse.

Plus d'informations à venir...



