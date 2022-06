Chrysoula Zacharopoulou juge "inacceptables" les accusations de viols la visant

Chrysoula Zacharopoulou est Secrétaire d’État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

Une troisième plainte a été déposée vendredi 24 juin contre la secrétaire d'État et gynécologue Chrysoula Zacharopoulou. Elle est accusée de violences sans incapacité de travail par personne chargée d'une mission de service public. Des plaintes qu'elle juge "inacceptables et révoltantes".

"Les accusations graves à mon encontre, portant sur des examens cliniques médicaux réalisés afin de diagnostiquer et de soigner la maladie de mes patientes, sont inacceptables et révoltantes", a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis par son avocat. Chrysoula Zacharopoulou, une gynécologue de 46 ans, est visée par deux plaintes pour viol et une troisième plainte pour violences sans incapacité de travail par personne chargée d'une mission de service public.

Élue eurodéputée en 2019, Chrysoula Zacharopoulou a été nommée secrétaire d'État en mai dernier. Le précédent gouvernement lui avait confié l'an dernier une mission sur le thème de l'endométriose, un sujet sur lequel elle s'est engagée depuis des années. Son rapport a été remis en janvier à l'Élysée.

