INVITÉ RTL - Véran à propos des députés RN et LFI : "Ça m'a tordu le bide"

"Ça ne me fait pas plaisir et ça m'inquiète d'avoir des dizaines de parlementaires issus des rangs de l'extrême droite" à l'Assemblée. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 10 juillet, Olivier Véran est revenu sur la composition de l'Assemblée et les 89 députés RN.



"Ça ne me satisfait pas (...) L'origine de mon inscription en politique, c'est le 21 avril 2002 et le refus de ce consortium de propositions de haine et de rejet des autres proposé par l'extrême droite française qu'elle s'appelle Front national au Rassemblement national", a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Il a ensuite ajouté : "Est-ce que ça m'a tordu le bide la première fois que je suis rentré dans l'hémicycle et que j'ai vu ces dizaines de parlementaires d'extrême droite et ces dizaines de parlementaires de la France insoumise ? (...) Oui, mais je respecte le choix des Français évidemment".

