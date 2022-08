"Plus d'une centaine de communes en France aujourd'hui n'ont plus d'eau potable", a indiqué ce vendredi 5 août le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Il a également qualifié la situation d'"historique", lors d'une visite dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Invité de RTL, Marc Fesnau, ministre de l'Agriculture, est revenu sur cette situation : "Nous sommes au cœur de la crise" liée à la sécheresse, estime-t-il. Pour autant, "il n'y a pas à avoir d'anxiété".

Au sujet des aides, il a rappelé qu'il y "a d'abord un besoin de trésorerie pour regarder comment on peut faire." Le ministre rappelle que le gouvernement s'est déjà montré présent ces derniers mois au coté des agriculteurs : "influenza aviaire ; près d'un milliard d'euros, le gel de 2021 ; près d'un milliard d'euros, l'alimentation animale pour soulager les surcoûts liés à la crise en Ukraine ; 500 millions d'euros. À la vérité, nous sommes déjà au rendez-vous".

"Il faut que chacun se discipline"

Pour le ministre de l'Agriculture, les agriculteurs sont actuellement au centre de nombreux enjeux. "On est dans des dérèglements climatiques, dit-il, des dérèglements géopolitiques et des dérèglements économiques qui font peser de lourdes menaces. Tout l'enjeu pour nous est de palier à ces dérèglements, par des systèmes d'aide et aussi par l'adaptation de nos systèmes", avant d'ajouter "on a besoin de prioriser les secteurs qui en ont le plus besoin".

"Au fond, il faut que chacun se discipline", indique Marc Fesnau. "Il faut juste que chacun fasse attention dans ses habitudes. L'eau est une denrée rare et il faut l'économiser et la limiter aux besoins qui sont les nôtres", explique le ministre de l'Agriculture.

