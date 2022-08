Golfs arrosés en période de sécheresse : "Les plus fortunés" doivent faire plus, demande Éric Piolle

C’est la sécheresse la plus grave jamais enregistrée en France et face cette situation historique, Élisabeth Borne a activé ce vendredi 5 août la cellule ministérielle qui se réunira dans la journée.

La situation, d’après Matignon, devrait perdurer dans les prochains jours et même dévernir plus préoccupante. Toute la métropole est touchée et les restrictions sont de plus en plus drastiques, tandis que les golfs bénéficient d’une dérogation pour arroser leurs greens.

Bien qu'en contrepartie, les gérants des golfs doivent réduire leur consommation, la polémique enfle de plus en plus. Plusieurs responsables politiques dénoncent "un privilège social", à l’instar d'Éric Piolle.

"On mesure bien qu’on va devoir tous changer nos modes de vie, même si je ne doute pas que les golfs s'adaptent pour économiser leurs ressources, mais on doit passer au stade d’après, et cela concerne les plus fortunés. Le golf a aujourd’hui en effet un tropisme social très fort", a estimé le député écologiste de Grenoble.

