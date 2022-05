INVITÉ RTL - Retraites : Olivier Dussopt souhaite une indexation sur l'inflation "dès le 9 août"

Le nouveau ministre du Travail Olivier Dussopt va devoir s'attaquer au plus brûlant dossier du gouvernement : la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Mais un nouveau sujet économique semble s'imposer comme une toute nouvelle priorité : l'inflation liée à la crise économique que le monde traverse et qui pourrait considérablement abîmer le pouvoir d'achat des Français.



Pour freiner la vague et limiter ses effets sur le pouvoir d'achat des retraités, le gouvernement souhaite indexer les retraites sur l'inflation au plus vite, sans attendre le 1er janvier. "Dès que la majorité présidentielle, après les législatives, l'Assemblée et le Sénat seront saisis d'un texte sur le pouvoir d'achat et qui permettra cette indexation sur le régime général et les pensions de base. Les complémentaires dépendent des partenaires sociaux".

"Nous voulons que cette indexation soit valable dès la retraite du mois de juillet, qui - pour le régime général - est versée le 9 août. Selon les régimes, les dates peuvent varier", précise-t-il. Quand je parle d'indexation, si on tient compte d'une inflation à 4% et qu'on pense à une pension à 1.200 euros, c'est un gain de 45 euros par mois, ce n'est pas négligeable", explique le ministre.

