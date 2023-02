INVITÉ RTL - Réforme des retraites : les débats à l'Assemblée, "on aurait dit le plateau d'Hanouna", lance Laurent Berger

Obstructions, provocations, invectives... Tandis que l'Assemblée nationale enchaîne les débats et peine à avancer dans l'examen des quelques 20.000 amendements déposés concernant la réforme des retraites, Laurent Berger dénonce un "spectacle lamentable" qui "n'a rien à voir avec la dignité de la rue".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 12 janvier, le secrétaire général de la CFDT a indiqué avoir "parfois eu l'impression" qu'il s'agissait du "plateau d'Hanouna". "C'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. On est dans la représentation du peuple (...) Ce qu'il s'y passe ne sert pas ce qu'on est en train de faire dans la rue", a-t-il ajouté.

Quant à l'obstruction parlementaire, ce n'est pas "une bonne solution", selon lui. "Je suis contre ceux qui le font et on doit donc pouvoir débattre des articles à l'Assemblée nationale", a-t-il ajouté.

Le syndicaliste vise notamment la France insoumise qui a déposé 13.000 amendements sur les 20.000. "L'obstruction, ce n'est pas une bonne solution. Je suis contre. C'est une connerie. Il ne faut pas faire ça. Les gens dans la rue sont responsables et on ne débattrait pas de l'article qui en parle à l'Assemblée nationale... Ce n'est pas possible", a dénoncé Laurent Berger.

