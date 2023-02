Philippe Caverivière : "Laurent Berger se prend pour Robert Hossein"

"Ça sent la merguez de Bastille à Nation" : la comédie populaire qui triomphe cet hiver

"Ça sent la merguez de Bastille à Nation" : la comédie populaire qui triomphe cet hiver

Ce mardi 31 janvier s'est tenue la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. A l'appel des syndicats, près d'1,272 million de personnes ont défilé dans les rues du pays, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Invité de RTL ce mercredi, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a déclaré au sujet des mobilisations que "s’il n’y a pas d’écoute de la part du gouvernement il y aura sans doute un acte 3".

Pour Philippe Caverivière, le responsable syndical rêve d'une carrière d'acteur de cinéma : "Ça y est, monsieur met en scène deux manifs qui ont plutôt bien marché et il se prend pour Robert Hossein. En fait votre rêve c’est ça : 'Et le Molière de la mise en scène est attribué à… Laurent Berger pour Ça sent la merguez de Bastille à Nation'".

Philippe Caverivière a ensuite poursuivi son imitation de la cérémonie : "Ça sent la merguez de Bastille à Nation est la comédie populaire qui a triomphé cet hiver, il l’emporte face à Apportez-moi la tête de Bernard Arnault de et avec Jean-Luc Mélenchon".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info