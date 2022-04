INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Mgr Matthieu Rougé explique pourquoi l’Église ne donnera pas de consigne de vote

INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Mgr Matthieu Rougé explique pourquoi l'Église ne donnera pas de c

Cette année, le week-end Pascal tombe en pleine campagne présidentielle. On le sait, les évêques se sentent très concernés par la politique mais l'Église catholique n'a pas donné de consigne de vote. "Nous avons pris la parole pour proposer à tous les catholiques des éléments de réflexion mais nous ne cherchons pas à confessionnaliser ou à cléricaliser le vote, nous croyons que chaque citoyen, en conscience, peut se déterminer de manière ajustée", a expliqué ce lundi sur RTL, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre.

Pourtant, en 2002, l'Église avait appelé à faire barrage à Jean-Marie Le Pen. "2002, ça a été un grand choc dans toute notre société. Il y avait eu beaucoup de manifestations qu'on ne voit pas aujourd'hui. Peut-être que les choses ont évolué, que la maturité du corps électoral a grandi. Comme c'était le cas il y a 5 ans, nous pensons qu'il est plus juste de ne pas chercher à cléricaliser mais en revanche, d'insister sur un certain nombre de points qui nous semblent essentiels pour le discernement des citoyens", explique l'évêque.

"Aucun candidat prétendrait choisir le repli. Nous sommes un pays enraciné et ouvert et nous comme chrétiens, nous n'aimons pas opposer l'enracinement et l'ouverture", a-t-il encore commenté.