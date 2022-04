INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Il n'y a pas un responsable qui puisse appeler à voter pour l'extrême droite", selon Bayrou

Selon un dernier sondage BVA pour RTL et Orange, Emmanuel Macron l'emporterait à 54% des suffrages, contre 46% pour Marine Le Pen au 2nd tour de l'élection présidentielle. "Je ne suis jamais rassuré ou rassurant lorsqu'il s'agit d'un 2e tour de l'élection présidentielle. N'importe quoi peut se produire", tempère François Bayrou, président du MoDem, invité de RTL ce vendredi. Néanmoins selon lui, "les électeurs sont en train de remettre les choses à leur place", dit-il.

Le président du MoDem est revenu sur le soutien de François Hollande et de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. "Il n'y a pas un responsable en France qui puisse appeler à voter pour l'extrême droite", selon lui. "Je ne connais pas un seul pays dans le monde, ni un seul pays dans l'Histoire dans lequel les solutions ou les politiques extrémistes ont apporté du bonheur ou du bien-être, aucun", affirme-t-il.

Troisième de la présidentielle en 2007, François Bayrou estime qu'il faut "que nous soyons porteurs d'espoir. Non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Il ne peut pas y avoir de politique sans idéal". Emmanuel Macron souhaite "inventer quelque chose de nouveau, afin de bâtir une action commune". "On a besoin d'une organisation de toutes les forces de ce grand espace du centre et de pluralisme", précise Bayrou.