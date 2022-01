INVITÉ RTL - Nucléaire : Jadot veut l'ouverture "d'une commission d'enquête" sur l'EPR de Flamanville

L'EPR "est un fiasco absolu". Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 16 janvier, Yannick Jadot a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête sur l'épineux sujet de l'EPR de Flamanville, en construction depuis 2007. EDF a indiqué le 12 janvier dernier que la date de chargement du combustible dans la cuve du futur réacteur est "décalée de fin 2022 au second trimestre 2023".

"Il est dangereux (...) Personne, pas un ministre, pas un responsable d'EDF n'est devant une commission d'enquête", a-t-il dénoncé. Le candidat EELV poursuit : "Vous avez des gens qui brassent les milliards d'euros d'argent public sans jamais rendre de comptes. Vous avez un président de la République, qui a le même programme nucléaire qu'Éric Zemmour".

Yannick Jadot critique notamment la décision prise par Emmanuel Macron de construire 6 nouveaux EPR. "Il y a un fiasco et vous en faites six fois plus", a-t-il dénoncé.