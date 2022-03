INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Macron "est en dehors des réalités", fustige Philippe Martinez

Lors d'une conférence de presse fleuve, Emmanuel Macron a présenté son programme en vue du premier tour de la présidentielle qui doit se tenir dans quelques semaines. Invité de RTL Soir, le secrétaire général de la CGT a fustigé le programme du candidat. Il a déploré qu'Emmanuel Macron soit un "président en dehors des réalités" et que "ça continue".

Le président sortant a confirmé sa volonté de décaler l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Une décision qui "choque" le syndicaliste mais également les autres organisations syndicales. "Il est dans le même discours qu'il a depuis des années : pour permettre de faire travailler tout le monde, il faudrait que ceux qui ont du boulot travaillent plus longtemps. C'est absurde comme raisonnement !" Même le minimum de 1.100 euros pour les retraités évoqué par Emmanuel Macron ne convient pas à Philippe Martinez : "Est-ce qu'on peut vivre avec ça ?", interroge-t-il.

Le syndicaliste a ironisé sur l'une des priorités avancées par le candidat : l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. "Cela ne vous rappelle pas son précédent programme ? S'il ne tient pas ces priorités… Pourtant, c'est la première préoccupation dans le monde du travail." Autre proposition : des heures de formation en échange du RSA. "C'est une proposition qui doit avoir l'âge du président, c'est-à-dire plus de quarante ans. Cela consiste à dire que ceux qui sont au chômage ou qui bénéficient du RSA le font par plaisir. On culpabilise ceux qui ont des difficultés dans la vie", a déploré Philippe Martinez qui estime qu'Emmanuel Macron a pioché dans différents programmes pour faire le sien.

Aucune consigne de vote ne sera donnée par la CGT mais l'organisation syndicale "indique son opposition totale à deux candidats d'extrême-droite (…) qui ont un programme ultra-libéral." Marine Le Pen et Eric Zemmour n'auront donc pas le vote du secrétaire général lors du premier tour de l'élection présidentielle.