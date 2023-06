INVITÉ RTL - Premier ministre : "J'aurais aimé assumer ce rôle mais je suis hors-jeu", dit François Bayrou

François Bayrou l'a avoué : oui, il a espéré devenir Premier ministre un jour. "Oui, j’aurais adoré faire ça. Je suis assez préoccupé par l’état du pays et j’aurais aimé assumer ce rôle et cette responsabilité", a confié le président du MoDem, dimanche 18 juin lors du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Mais le proche d'Emmanuel Macron a tout de suite dit être "hors-jeu" de la course à Matignon, alors que les rumeurs de remaniement fleurissent ces dernières semaines, en raison du futur procès des assistants parlementaires européens de son parti.

"Je ne suis pas dans ce jeu-là parce que nous allons avoir à l’automne un procès à mes yeux totalement injuste et sans fondement. Ce procès des prétendus assistants parlementaires du MoDem m’empêche d’être en quoique ce soit dans cette course-là", a estimé François Bayrou.

Un procès pour détournement de fonds publics

Un procès va se tenir en octobre et en novembre prochain contre treize personnes, dont François Bayrou, soupçonnées de détournement de fonds publics ou de complicité dans l'affaire de l'emploi irrégulier d'assistants d'eurodéputés. "Nous avons été l’objet d’accusations répertoriées à longueurs d’émissions, de radios. Ces accusations ont été démenties par l’enquête", assure le président du MoDem, qui s'est montré très sévère avec les juges.

L'enquête vise l'organisation de travail de personnes embauchées avec les crédits européens en tant qu'assistants parlementaires pour les eurodéputés. Mais qui auraient occuper un emploi, à temps plein ou partiel, à l'UDF puis au MoDem. Le préjudice du Parlement européen est évalué à 1,4 million d'euros.

