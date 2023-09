Cela faisait cinq siècles que Marseille n'avait pas vu un Pape. Une visite tout en symbole qui doit s'achever par une grande messe dans l'enceinte du stade Vélodrome. Un geste fort, savouré par les habitants et les élus de la cité phocéenne.

"Toute la région est prête ! De la France entière des pèlerins, des catholiques ou des curieux viennent jusqu'ici", observe Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Ça fait cinq siècles qu'il n'est pas venu donc on est tous prêt à aller le voir, lui parler et essayer de partager ce moment de quête spirituelle."

"Le pape est un homme physiquement solaire", estime Renaud Muselier qui l'a accueilli dès son arrivée à l'aéroport. Alors que le pape François a évoqué la mauvaise gestion de la crise migratoire en Europe, l'élu est plus tempéré : "Il y a le problème de la spiritualité et de l'action au quotidien", selon lui.



Le Vélodrome : une cathérdale à ciel ouvert

Le stade du Vélodrome est connu pour ses moments de liesse, notamment lors des matches de football ou de rugby : "C'est un lieu un peu unique en France, très facile d'accès et facile à protéger", rappelle Renaud Muselier. "Le fait d'avoir transformé ce stade en véritable cathédrale, cela va être un grand moment."

Quant à la polémique sur la présence d'Emmanuel Macron et de certains élus à cette messe, le président du conseil régional ne comprend pas les critiques : "Je suis un élu politique catholique mais je ne mélange pas ma laïcité, dans le cadre de mon action politique, avec ma croyance. On peut être laïque dans son action publique et croire en Dieu."