Visite du pape à Marseille : comment un fauteuil roulant a été créé pour lui avec du bois de Notre-Dame

À 86 ans, le souverain pontife est attendu dans la cité phocéenne à l'occasion d'un "pèlerinage méditerranéen", les 22 et 23 septembre 2023. Pour l'occasion, Paul de Livron, un architecte paraplégique va lui offrir un fauteuil roulant construit avec le bois de la cathédrale de Notre-Dame. Il est l'invité de Focus dimanche.

Au micro de Mohamed Bouhafsi, le jeune homme, explique comment il a conçu ce fauteuil : "Je l'ai construit en 6 semaines cet été et il m'a fallu un mois de préparation. Le dossier est plus haut que sur un fauteuil classique et les accoudoirs sont plus avancés. L'esthétisme du fauteuil est conçu pour aller avec le pape comme une monture avec une pierre dans le cadre d'une dague", confie Paul de Livron.

En plus d'être "performant", ce fauteuil est unique en son genre. "Les accoudoirs sont fabriqués avec le bois des poutres rescapées de la charpente de l'incendie de Notre-Dame de Paris", précise l'ingénieur.

Paul de Livron espère que ce cadeau à 10.000 euros servira de tremplin pour son objectif qui est de créer d'autres fauteuils haut de gamme, en utilisant du matériel réutilisable.



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.