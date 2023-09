En visite à Marseille, où il donnera une messe au stade Vélodrome samedi 23 septembre, le pape François est arrivé dans la cité phocéenne cet après-midi. Un rendez-vous exceptionnel, attendu par les catholiques et bien plus encore. Ce vendredi soir, Gad Elmaleh a accepté de confier au micro de RTL les coulisses de son intervention au Vélodrome, demain, juste avant l'office du souverain pontife.

L'humoriste s'est exprimé depuis le Dôme de Paris, où il joue Bernadette de Lourdes, le spectacle inspiré de Bernadette Soubirous, qu'il coproduit. Le comédien de 52 ans a récemment raconté son cheminement du judaïsme au catholicisme, et suivi des cours de théologie au Collège des Bernardins, à Paris. "Je crois que la visite du pape est aussi une manière de réaliser ce fameux vivre-ensemble dont on parle", explique Gad Elmaleh. Il dit avoir été touché par la cohabitation des fidèles - catholiques, musulmans et juifs - à Notre-Dame de la Garde, après s'y être rendu.

Un "symbole fort de fraternité", pour l'humoriste, qui se dit "très fier" d'avoir été "convié à assister à ce grand rassemblement". Gad Elmaleh s'est par ailleurs entretenu à deux reprises avec le souverain pontife. Il lui a notamment présenté son spectacle dédié à la sainte, lors d'une audience privée en décembre dernier. Une rencontre rendue possible grâce à sa demande émise dans une lettre adressée au souverain pontife, dont il garde un souvenir encore vif : "L'entourage du pape, qui a vu mon film, - Reste un peu - pensait que c'était une bonne chose de lui en montrer quelques images", confie d'abord l'acteur.



La première chose que je lui ait dit [...] c'est 'Bravo pour le Mondial. Gad Elmaleh

"On était le 23 décembre, juste après le Mondial, [...] et la première chose que je lui ait dit [après l'avoir salué, Ndlr] c'est 'Bravo pour le Mondial'", se souvient Gad Elmaleh avec ironie. Une référence à la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde de football 2022, et aux origines du pape François. De manière surprenante, le pape ne s'est pas offensé le moins du monde de cette remarque : "On s'est assis, et il m'a décrit le match avec beaucoup de drôlerie, d'humanité", raconte Gad Elmaleh.

Et l'humoriste de poursuivre : "Je lui ai dit que j'étais d'origine marocaine, et il a tout de suite parlé de l'équipe du Maroc, qui a fait un parcours incroyable dans le dernier Mondial". Une conversation qui a mené sur un panel de sujets variés : "On a parlé de Hanoucca, de la Fête des Lumières, [...] de mon film, dont il a vu des images, de mon expérience enfant en rentrant dans l'Église pour la première fois", confie encore Gad Elmaleh, qui précise que les échanges ont été nombreux et riches.

Et de conclure en plaisantant : "Je n'oublierai jamais ce mome